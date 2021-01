Розарио Доусон показала процесс превращения в Асоку Тано из «Мандалорца»

Несмотря на обилие ярких персонажей во втором сезоне «Мандалорца» в исполнении Тимоти Олифанта, Билла Бёрра, Кэти Сакхофф, Саши Бэнкс, Джины Карано и кое-кого ещё, Розарио Доусон явно стоит особняком. Её Асока Тано получилась буквально эталонной, и актриса решила показать, как именно происходил процесс столь удивительного перевоплощения:

Happy #AhsokaTanoDay ! Thank you @Ashley_Eckstein for bringing Ashoka to life for us all. It's one of the greatest honors & privileges of my life to share this remarkable character w/ the world alongside you. #DreamTeam @starwars @dave_filoni @Jon_Favreau #BrianSipe #SamanthaWard pic.twitter.com/9JThoyrm6q