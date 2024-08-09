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Галадриэль стреляет в Незнакомца — свежие постеры «Властелина колец. Колец власти»

Акутальное пополнение галереи постеров сверхэпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» радует своими сюжетообразующими факторами. Если выстроить их в ряд, то получается очень напряжённая экшен-сцена. Обезумевшая Галадриэль стреляет в гномов, но на пути у неё, громко заорав, встаёт Он. Кто он, мы не знаем. Потому что он Незнакомец. Один из Истари, свалившийся с неба вместе с кометой. Не спрашивайте.

Свежие эпизоды сериала, за который Amazon совершенно не стыдно ни перед кем, начнут выходить на стриминговой платформе 29 августа.

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (1)

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1Телеовощи – 560: Всё могло закончиться
 
1Ноль кадров в секунду – 538: Перенос в вечность
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
 
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1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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