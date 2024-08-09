Галадриэль стреляет в Незнакомца — свежие постеры «Властелина колец. Колец власти»

Акутальное пополнение галереи постеров сверхэпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» радует своими сюжетообразующими факторами. Если выстроить их в ряд, то получается очень напряжённая экшен-сцена. Обезумевшая Галадриэль стреляет в гномов, но на пути у неё, громко заорав, встаёт Он. Кто он, мы не знаем. Потому что он Незнакомец. Один из Истари, свалившийся с неба вместе с кометой. Не спрашивайте.

Свежие эпизоды сериала, за который Amazon совершенно не стыдно ни перед кем, начнут выходить на стриминговой платформе 29 августа.