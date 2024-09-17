Телеовощи. Выпуск 566: Ублажающий отца

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:52 —
|Трейлер нефтяной драмы «Землевладелец» Тейлора Шеридана
|10:49 —
|Юрий Быков приступил к съёмкам «Метода 3»
|24:22 —
|Ещё один тизер сериала «Это всё Агата»
|26:29 —
|Сериал «Гарри Поттер» начинает кастинг на главные роли
|50:52 —
|Джош Бролин отказался от сериала про Зелёных фонарей
|58:47 —
|Трейлер сериала «Цитадель: Диана» братьев Руссо
|01:05:38 —
|Нил Гейман хочет уйти из «Благих знамений», чтобы спасти сериал
|01:18:16 —
|«Комбинация» — 1x01
|01:31:30 —
|«Медленные лошади» — 4x02
|01:41:30 —
|«Обреченные на славу» — 1x08
|01:53:17 —
|«Бандиты во времени» — 1x08
|01:57:50 —
|«Плохая обезьяна» — 1x06
|02:02:49 —
|«Футурама» — 12x07
|02:12:49 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x07
|02:22:55 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x20
|02:29:17 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x07
|02:38:29 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x08
|02:44:57 —
|«Постановка» — 3x05
|03:00:08 —
|Meow — 1x16
|03:14:28 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:23:50 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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