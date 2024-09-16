Алукард напоминает Бельмонту о наследии в тизере второго сезона Castlevania: Nocturne

Знаменитый род борцов с кровопийцами продолжит свою охоту в начале следующего года. Стриминговый сервис Netflix выкатил тизер второго сезон анимационного вампирского фэнтези Castlevania: Nocturne. Продолжение покажут в январе 2025-го. Пока без точной даты.

В новых эпизодах к Рихтеру Бельмонту, Марии Ренард и Аннет присоединится старый знакомый Бельмонтов — сын Дракулы Алукард. Что автоматически повышает смотрибельность сериала. Главным героям придётся противостоять новому могущественному злу из мира охочих до человеческой крови порождений тьмы.