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Алукард напоминает Бельмонту о наследии в тизере второго сезона Castlevania: Nocturne

Знаменитый род борцов с кровопийцами продолжит свою охоту в начале следующего года. Стриминговый сервис Netflix выкатил тизер второго сезон анимационного вампирского фэнтези Castlevania: Nocturne. Продолжение покажут в январе 2025-го. Пока без точной даты.

В новых эпизодах к Рихтеру Бельмонту, Марии Ренард и Аннет присоединится старый знакомый Бельмонтов — сын Дракулы Алукард. Что автоматически повышает смотрибельность сериала. Главным героям придётся противостоять новому могущественному злу из мира охочих до человеческой крови порождений тьмы.

Теги
ВидеоCastlevania: Nocturne
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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