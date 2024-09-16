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СЕРИАЛЫ
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Звезда «В Филадельфии всегда солнечно» моет полы и раскрывает убийства в новом сериале ABC (трейлер)

Всегда приятно видеть на экранов членов шайки... особенно если это первые сезоны «В Филадельфии всегда солнечно». Но и новые проекты — тоже неплохо. Даже если это процедурал ABC. Само по себе звучит как ругательство, но есть шанс, что на этот раз что-то из этого выйдет — Дрю Годдард («Сорвиголова», «Марсианин») в сценаристах позволяет надеяться.

Комедия «Большой потенциал» с Кэйтлин Олсон расскажет об очень талантливой уборщице, в одиночку воспитывающей троих детей, чьи невероятные дедуктивные способности не укрываются от внимания полиции, и её тут же нанимают консультантом. Как минимум, должно быть смешно.

Сериал выходит уже на этой неделе — тогда и проверим.

Теги
ВидеоБольшой потенциал
Комментарии (5)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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