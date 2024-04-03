 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатели Titan Quest 2 раскрыли некоторые подробности предстоящей игры Снова одинокий волк: в третьем сезоне Ричер лишится прекрасных напарниц Немножко беременна Антихристом: новый трейлер ужастика «Омен. Первое знамение» Звезда «Джона Уика 4» раскритиковал драки в экшене «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом Прокатчик «Джея и Молчаливого Боба: Перезагрузки» выпустит летом новый фильм Кевина Смита (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
278

Каратель и Сорвиголова принимают бой в «Рождённом заново» (фото)

Трудовые будни защитников Адской кухни документируются в режиме реального времени. Съёмки «Сорвиголовы: Рождённого заново» продолжают привлекать самое пристальное внимание аудитории — в сети появилась целая пачка закадровых фото из снимающейся в Нью-Йорке экшен-сцены.

Помимо прочих в уличных боях участвуют старые знакомые Сорвиголова (Чарли Кокс) и Каратель (Джон Бернтал).

За приведение проекта в надлежащую боевую форму отвечает шоураннер Дарио Скардапейн («Каратель»), а также режиссёры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снимавшие отдельные эпизоды «Локи».

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

И даже видео имеется:

Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый заново
Комментарии

Ещё на эту тему

5Окровавленного Карателя застукали на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото) 6Меченый и Сорвиголова засветили свои костюмы на съёмках «Рождённого заново» (фото) 9Новый «Сорвиголова» подтвердил возвращение Карен Пейдж и Фогги Нельсона (фото)

Тоже интересно

0Неделя кино на КГ — главные новости 25 февраля — 3 марта 32Ещё одна звезда «Терминатора» хочет, чтобы серию прекратили перезагружать 5София Бутелла в кого-то палит на свежем кадре «Мятежной луны 2» 20Космический триллер «МКС» грохнулся в прокате на взлёте 11Майкл Китон сходит с ума и убивает в трейлере «Хитмена. Последнего дела»

Далее на КГ

0
Кей-поп стал самым прибыльным жанром музыки в мире
 2
Красотка Эйса Гонсалес легко владеет стволами в экшене «Министерство неджентльменских дел» (видео)
 1
Разумеется, это маленький Муфаса: первый кадр из приквела «Короля Льва»
 17
«Матрица 5» в работе — с Ланой Вачовски и Дрю Годдардом
 0
Dark Horse раскрыло некоторые подробности о комиксе Nemesis: Rogues' Gallery от Марка Миллара
 0
Новое аниме по «Волейболу» обошло по сборам в японском прокате самую кассовую полнометражку франчайза «Дораэмон»
 17
Секс вместо насилия: «Джокер 2» тоже получил рейтинг R
 5
Райан Рейнольдс в компании милых чудовищ на постерах фильма «ВД»
 37
Больше $ 100 млн: на «Индиане Джонсе 5» Disney потеряла даже больше, чем все думали
 10
Джейк Джилленхол и Amazon MGM оформили отношения на фоне успеха «Дома у дороги»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Безымянные воспоминания» — второй трейлер фэнтeзи-aнимe
 
Кино Сценарий «Сокровища нации 3» в работе: всё будет зависеть от решения Николаса Кейджа
 
Новые сериалы недели: матёрый сыщик Колин Фаррелл и гениальный Эндрю Скотт
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Millennia
 
Аниме Новое аниме по «Волейболу» заработало 6 млрд иен куда быстрее полнометражки по «Семье шпиона»
 
Появились первые страницы нового совместного комикса Росомахи и Дэдпула
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
5Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
 
2Ноль кадров в секунду – 518: Чёрный на три процента
 
 
6ЕВА – 573: Бездна интеллекта
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru