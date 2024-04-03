Каратель и Сорвиголова принимают бой в «Рождённом заново» (фото)

Трудовые будни защитников Адской кухни документируются в режиме реального времени. Съёмки «Сорвиголовы: Рождённого заново» продолжают привлекать самое пристальное внимание аудитории — в сети появилась целая пачка закадровых фото из снимающейся в Нью-Йорке экшен-сцены.

Помимо прочих в уличных боях участвуют старые знакомые Сорвиголова (Чарли Кокс) и Каратель (Джон Бернтал).

За приведение проекта в надлежащую боевую форму отвечает шоураннер Дарио Скардапейн («Каратель»), а также режиссёры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, снимавшие отдельные эпизоды «Локи».

И даже видео имеется: