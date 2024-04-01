Окровавленного Карателя застукали на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото)

До сих пор Фрэнк Касл был практически неуловим для фотолюбителей, охотившихся на него с тех пор, как «Сорвиголова: Рождённый заново» вернулся к съёмкам. Исполняющего роль Джона Бернтала ловили в объектив на съёмочной площадке, но то были ночные съёмки, и что-то как следует рассмотреть было довольно трудно. Однако кое-кому из фанатов всё-таки удалось выпросить у Карателя приличную фотку на память.

Узрите новый-старый образ Фрэнка — мужик снова побывал в каком-то замесе. Обычный будний день для Карателя. Узнать подробнее о его новых похождениях сможем в следующем году, когда новые эпизоды истории об уличных супергероях Marvel во главе с Мэттом Мёрдоком (Чарли Кокс) стартуют на стриминге Disney+.