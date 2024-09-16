В ночь на понедельник состоялась раздача очередных премий «Эмми» и в этот раз обошлось без неожиданностей, вот совсем. Все главные фавориты забрали свои статуэтки, но больше всех досталось, конечно, «Сёгуну». Сериал-открытие прошлого года ожидаемо признан лучшей драмой, а Хироюки Санада и Анна Саваи, соответственно, лучшими драматическими актёрами. Ну хоть во второплановой номинации обошлось без любителей сэппуку — спасибо Билли Крудапу и его заслуженной награде.

В комедийной категории актёрские награды уже по обыкновению забрал «Медведь», а вот главная досталась вернувшимся с новым сезоном «Хитростям». Среди мини-сериалов неожиданно для многих выстрелил «Оленёнок», который, впрочем, считался абсолютным фаворитом среди знатоков.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Мэтт Бомер («Попутчики»)

Ричард Гэдд («Оленёнок») — победитель

— победитель Эндрю Скотт («Рипли»)

Том Холландер («Вражда: Капоте против „Лебедей“»)

Джон Хэмм («Фарго»)

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

София Вергара («Гризельда»)

Бри Ларсон («Уроки химии»)

Джуно Темпл («Фарго»)

Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против „Лебедей“»)

Джоди Фостер («Настоящий детектив») — победитель

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Джонатан Бэйли («Попутчики»)

Том Гудман-Хилл («Оленёнок»)

Роберт Дауни мл. («Сочувствующий»)

Ламорн Моррис («Фарго») — победитель

— победитель Льюис Пуллман («Уроки химии»)

Трит Уильямс («Вражда: Капоте против „Лебедей“»)

Джон Хоукс («Настоящий детектив»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии