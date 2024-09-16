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5
СЕРИАЛЫ
1 064

Победители «Эмми» 2024: триумф «Сёгуна» и «Оленёнка»

Источник: FX

В ночь на понедельник состоялась раздача очередных премий «Эмми» и в этот раз обошлось без неожиданностей, вот совсем. Все главные фавориты забрали свои статуэтки, но больше всех досталось, конечно, «Сёгуну». Сериал-открытие прошлого года ожидаемо признан лучшей драмой, а Хироюки Санада и Анна Саваи, соответственно, лучшими драматическими актёрами. Ну хоть во второплановой номинации обошлось без любителей сэппуку — спасибо Билли Крудапу и его заслуженной награде.

В комедийной категории актёрские награды уже по обыкновению забрал «Медведь», а вот главная досталась вернувшимся с новым сезоном «Хитростям». Среди мини-сериалов неожиданно для многих выстрелил «Оленёнок», который, впрочем, считался абсолютным фаворитом среди знатоков.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

  • Мэтт Бомер («Попутчики»)
  • Ричард Гэдд («Оленёнок») — победитель
  • Эндрю Скотт («Рипли»)
  • Том Холландер («Вражда: Капоте против „Лебедей“»)
  • Джон Хэмм («Фарго»)

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Теги
МедведьСёгунFallout
Комментарии (5)

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