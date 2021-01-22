HBO строит франчайз вокруг «Игры престолов»: в работе несколько приквелов, включая экранизацию «Повестей о Дунке и Эгге»

Кабельный канал HBO, как и обещал, продолжает исследовать богатую фэнтези-вселенную «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина. По информации порталов Variety и EW, в разработке находится несколько потенциальных сериалов, включая экранизацию «Повестей о Дунке и Эгге».

Повести рассказывают о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого (он же Дунк) и его юного оруженосца, принца Эйегона Таргариена (он же Эгг). События разворачиваются почти за век до событий основного сюжета саги. Творческой командой проект, находящийся на ранней стадии производства, пока не обзавёлся.

Как сообщают источники, сейчас HBO фокусируется исключительно на предыстории «Игры престолов»: пока никаких спин-оффов или сиквелов не планируется.

Параллельно HBO обсуждает сразу с несколькими маститыми авторами другие идеи для сериалов по вселенной Мартина. Среди них история о восстании Роберта Баратеона. В числе сценаристов, с которыми связывались представители канала, называют Бруно Хеллера — автора выходившего на HBO исторического эпика «Рим». О результатах этих переговоров пока ничего неизвестно.