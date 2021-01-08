Создатель «Викингов» не смотрел «Игру престолов» — боялся, что она повлияет на его сериал

Масштабная псевдоисторическая сага «Викинги» завершилась в конце прошлого года с выходом на Amazon второй половины шестого сезона. С момента премьеры в 2013 году приключенческая драма о Рагнаре Лодброке и его семье успела обзавестись армией поклонников и давно перешагнула рамки семейной саги. Сохранять собственный голос проекту помогала стойкость его создателя, избегавшего влияния чужих произведений.

В обстоятельной беседе с порталом Collider шоураннер Майкл Хёрст поведал, что работая над «Викингами», старался не смотреть другие сериалы, и в особенности «Игру престолов».

Я не смотрел «Игру престолов», потому что не хотел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сказал, мол, ты позаимствовал это из «Игры престолов» или, мол, это точно как в «Игре престолов». Я не хотел попадать под влияние [этого сериала]. Это фэнтези и он не то чтобы похож на «Викингов», но всё же вы понимаете, о чём речь. Такие вещи могут заползти тебе в голову без спроса.

Хотя рассказывать о похождениях северян можно ещё сколь угодно долго, шоураннер точно знал где поставит точку. Хёрст подчеркнул: приступая к работе над сериалом, он не знал, сколько сезонов ему понадобиться, но знал, чем завершится сюжет. Так или иначе, инициатором завершения истории шестым сезоном выступил он сам.

Я сам сообщил [руководству канала], когда сериал завершится. Я знал, что финалом станет открытие Америки и Ньюфаундленда. Таков был изначальный план. Проведя семь лет за ежедневным написанием, обдумыванием, проживанием этого сериала, я должен был его завершить. Мне необходимо было завершить сагу.

И Хёрст надеется, что ему удалось создать такой финал, который порадовал зрителей. Сделать это было, по словам шоураннера, крайне непросто.