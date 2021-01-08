Создатель «Викингов» не смотрел «Игру престолов» — боялся, что она повлияет на его сериал

Масштабная псевдоисторическая сага «Викинги» завершилась в конце прошлого года с выходом на Amazon второй половины шестого сезона. С момента премьеры в 2013 году приключенческая драма о Рагнаре Лодброке и его семье успела обзавестись армией поклонников и давно перешагнула рамки семейной саги. Сохранять собственный голос проекту помогала стойкость его создателя, избегавшего влияния чужих произведений.
В обстоятельной беседе с порталом Collider шоураннер Майкл Хёрст поведал, что работая над «Викингами», старался не смотреть другие сериалы, и в особенности «Игру престолов».
Я не смотрел «Игру престолов», потому что не хотел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сказал, мол, ты позаимствовал это из «Игры престолов» или, мол, это точно как в «Игре престолов». Я не хотел попадать под влияние [этого сериала]. Это фэнтези и он не то чтобы похож на «Викингов», но всё же вы понимаете, о чём речь. Такие вещи могут заползти тебе в голову без спроса.
Хотя рассказывать о похождениях северян можно ещё сколь угодно долго, шоураннер точно знал где поставит точку. Хёрст подчеркнул: приступая к работе над сериалом, он не знал, сколько сезонов ему понадобиться, но знал, чем завершится сюжет. Так или иначе, инициатором завершения истории шестым сезоном выступил он сам.
Я сам сообщил [руководству канала], когда сериал завершится. Я знал, что финалом станет открытие Америки и Ньюфаундленда. Таков был изначальный план. Проведя семь лет за ежедневным написанием, обдумыванием, проживанием этого сериала, я должен был его завершить. Мне необходимо было завершить сагу.
И Хёрст надеется, что ему удалось создать такой финал, который порадовал зрителей. Сделать это было, по словам шоураннера, крайне непросто.
Важнее всего был грамотный финал. Все оставшиеся сюжетные линии нужно было закончить так, чтобы в первую очередь это понравилось зрителям. Я не хотел никого обманывать: ни актёров, ни персонажей, ни аудиторию. Это самый большой вызов — завершить все линии по справедливости и на должном эмоциональном уровне. Ради этого мне пришлось убить нескольких особенно любимых мною персонажей. Поэтому написание финальных десяти эпизодов послужило для меня мощным эмоциональным опытом.