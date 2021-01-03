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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Из-за «Игры престолов» HBO лишился половины своей взрослой аудитории

Издание Variety подвело итоги крайне непростого и во многом беспрецедентного 2020 года, чьи события сильно повлияли не только на киноиндустрию, но и на телевидение. Очевидный прогноз о том, что пандемия заставит зрителей обратить всё своё внимание на малые экраны, конечно, оправдался, но с нюансами, которые дорогого стоили отдельным телеканалам.

Аудитория действительно прильнула к домашним мониторам, однако с определёнными оговорками. На каналах зрителей в основном интересовали новости, а за развлекательным контентом все шли на цифровые платформы, где не приходится дожидаться конкретного времени и можно запоем смотреть то, что тебе по душе. Проанализировав ситуацию, эксперты издания подытожили: сильнее всего в 2020 году от такой модели досталось нескольким кабельным вещателям во главе с HBO.

Но главный удар премиальному кабельному каналу нанёс всё-таки фэнтези-эпик «Игра престолов» — после его завершения в течение прошлого года ключевая взрослая аудитория HBO в возрасте 18–49 лет сократилась на 52%. И ситуация не стремится к исправлению — замены эпохальному сериалу пока не нашлось. Преемник со схожим потенциалом «Дом Дракона» выйдет на экраны не раньше 2022 года.

Изрядной доли зрительского внимания, по информации портала, также лишились каналы Starz, Showtime и Cinemax.

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