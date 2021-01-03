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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г.
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Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в январе

4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
5 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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