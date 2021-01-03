Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г.

Зоя Бербер играет андроида Антона в новогоднем эпизоде «Проекта „Анна Николаевна“». Зрители смогут посмотреть свежую серию фантастической комедии в первый день нового года

«Мандалорец» обогнал «Пацанов», став лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году. Третье место досталось «Миру Дикого Запада».

Мистический триллер «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского стартует в январе (трейлер). История о тайнах и ужасах будет выходить на видеосервисе «КиноПоиск HD».

Марк Хэмилл выразил благодарность создателям «Мандалорца». К нему присоединились все фанаты «Звёздных войн» (осторожно, спойлеры второго сезона) .

Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов. Премьера состоится уже завтра.

Оксана Акиньшина и Никита Ефремов впускают хаос в свою жизнь в трейлере драмы «Полёт». Сериал стартует на телеканале «ТНТ» в следующем году.

Автор комикса «Пацаны» активно участвует в создании экранного образа Билли Бутчера. Эрик Крипке до сих пор исправно шлёт Гарту Эннису сценарии всех эпизодов.