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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Шон Бин рассказал о трагической финальной сцене Неда Старка в «Игре престолов»

Одним из самых шокирующих моментов для незнакомых с первоисточником зрителей «Игры престолов» стала трагическая смерть одного из основных персонажей — в предпоследнем эпизоде первого сезона сложил голову на плахе Хранитель Севера, благородный лорд Винтерфелла Нед Старк в исполнении Шона Бина.

Спустя годы актёр в свежем интервью Entertainment Weekly поделился своими впечатлениями о той самой сцене, которая для многих поклонников стала самым убедительным аргументом в пользу серьёзности происходящего в жестоком мире Вестероса. Бин, которому пришлось далеко не впервой отыгрывать гибель своего персонажа, рассказал, о чём он думал и что чувствовал во время съёмок публичной казни в Королевской гавани.

[Нед испытывает] ужас и неверие, когда Джоффри меняет изгнание на казнь, потом он примиряется с судьбой и осознаёт, что видит свою дочь в последний раз. Я старался думать обо всех этих вещах, а не просто: «О боже, сейчас мне отрубят голову». Пожалуй, из смеси всех этих чувств вышло то, что мы видим на экране.

Съёмки этой сцены заняли целый день, и расслабляться было нельзя, приходилось оставаться сосредоточенным на том, что ты вот-вот встретишь свой конец. [На съёмочной площадке] было очень жарко, и это помогало [не выходить из образа]. И реакция всех остальных была просто фантастической — Серсеи и детей. Сцена была очень трогательной, полной пафоса. Я положил голову на плаху, и в тот день со мной покончили.

Невзирая на то, что глава дома Старков встретил свою кончину буквально в начале сериала, быстро исчезнув из повествования, поклонники до сих пор вспоминают персонажа с теплотой и с ещё большим наслаждением пересматривают сцену свадьбы короля Джоффри и Маргери Тирелл в четвёртом сезоне.

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