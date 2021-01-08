В Дании разгорается скандал из-за премьеры детского мультсериала о мужчине с длиннейшим в мире пенисом

На прошлой неделе датский государственный телеканал DR презентовал многосерийный комедийный сериал John Dillermand для юной аудитории от 4 до 8 лет. С момента выхода 2 января оный успел вызвать критику со стороны общественности и отдельных национальных СМИ. Дело в том, что главный герой сериала — мужчина с нечеловечески длинным, неконтролируемым пенисом. И эта анатомическая особенность является источником разнообразных приключений персонажа.

Представители медийных изданий, общественники и обычные зрители раскритиковали премьеру за неподобающий контент и назвали сериал слишком непристойным для показа маленьким детям. Кое-кому даже показалось, что эдакий странный герой посылает неверный месседж, а именно призывает равняться на человека, не контролирующего свои гениталии. Кое-кто пришёл к выводу, что налицо отъявленная сексуализация.

Однако в DR отвергают все обвинения. Глава отдела по контенту для детей Мортен Сков Хансен заверяет, что сериал не про гениталии, а про то, как «оставаться верным самому себе со всеми недостатками». Сков Хансен также отмечает, что сериал отражает «растущий интерес детей к своему телу со всеми его обескураживающими и забавными моментами».

Мультсериал создавался при участии профессионалов, включая детского психиатра, которая читала сценарии всех эпизодов, дабы увериться, что дети всё интерпретируют верно. Проект также консультировала просветительская организация Sex and Society. Напоследок в DR посоветовали не смотреть на проект глазами взрослых, потому что он создавался для детей и в нём уж точно не идёт речь о сексуализации.

По информации вещателя, премьерный эпизод посмотрело 250 000 малышей, что представители канала назвали большим успехом.