Режиссёры ужастика «Паранормальное» помогут снимать «Лунного Рыцаря» Marvel с Оскаром Айзеком

Портал The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что режиссёру Мохамеду Диабу, в октябре записавшемуся в сериал «Лунный Рыцарь» поможет с постановкой творческий дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, снявших расхваленный критиками ужастик «Паранормальное» (The Endless).

Многосерийный супергеройский боевик Marvel Studios с Оскаром Айзеком в главной роли расскажет о Марке Спекторе, наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

Диаб также числится шоураннером проекта. Сценарную команду возглавляет Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Съёмки планируют начать в марте и проходить они будут в Будапеште.