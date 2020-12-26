Сбой в «реальности» — вышел свежий тизер сериала Marvel «ВандаВижн»

Marvel Studios выкатила свежий тизер сериала «ВандаВижн», на который не пожалела свежих кадров. Но, само собой, ничего сверх необходимого эти кадры не раскрывают, а лишь в который раз напоминают, что главные герои до поры до времени получают передышку в иллюзорном пасторальном мире семейной телекомедии.

Впрочем, дабы не дать заскучать зрителям, идиллия не продлится долго. Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) после череды «сбоев в матрице» догадаются, что их реальность — лишь искусно выстроенная утопия, за пределами которой их ждёт пугающая неизвестность.

Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ 15 января.