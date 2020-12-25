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Первоисточник: www.netflix.com Прямая ссылка на новость:

Игра продолжается: у фантастического сериала по манге «Алиса в Пограничье» будет второй сезон

На прошлой неделе Netflix объявил, что выпустит лайв-экшен-сериал по манге «Отчёт о буйстве духов» Ёщихиро Тогащи («Охотник х Охотник»), а на этой неделе стриминговый сервис продлил на второй сезон игровой сериал по манге «Алиса в Пограничье» (Imawa no Kuni no Alice) Харо Асо.

Netflix выпустил первый сезон лайв-экшена во всём мире 10 декабря. Сериал снял режиссёр Синсуке Сато («Блич», «Царство»). Главного героя Арису сыграл Кэнто Ямадзаки (Ли Синь в «Царстве»).

Парень по имени Арису и два его друга каким-то образом перемещаются в другой Токио. В альтернативном мире они становятся участниками серии очень опасных игр.

Манга «Алиса в Пограничье» выходила в 2010–2016 годах и была собрана в 18 томов. 14 октября этого года в журнале Weekly Shonen Sunday опубликовали первую главу манги Imawa no Kuni no Alice Retry Асо. Её выход был приурочен к премьере лайв-экшена.

Студии Silver Link и Connect в 2014–2015 годах выпустили сразу на дисках три эпизода аниме, снятых по манге.

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Алиса в Пограничье
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