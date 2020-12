Роберт Родригес и Малыш Йода душевно провели время на съёмочной площадке «Мандалорца»

Роберт Родригес снял шестой эпизод второго сезона «Мандалорца». Его часто спрашивали, каково это — работать на площадке с Малышом Йодой. Всё же юный Грогу — лицо сериала и главная звезда. Как оказалось, ничто человеческое актёру не чуждо, и он может запросто расслабиться между дублями под гитару. В канун Рождества до сих пор опьянённый счастьем Родригес поделился маленьким закадровым видео со съёмочной площадки, где, как видим, царила душевная и дружественная атмосфера:

Here's a Christmas present to all those who asked me what it's like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN