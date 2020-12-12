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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Леди Сиф возвращается! Воительница заглянет в фильм «Тор: Любовь и гром» и сериал «Локи»

Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что разгулявшимся относительно недавно слухам можно верить — Джейми Александер действительно вновь примерит доспехи Леди Сиф. Более того, актриса возвращается в MCU по-крупному и прописалась сразу в двух проектах — многосерийном и полнометражном.

Проверенные источники докладывают, что асгардская воительница заглянет в комедийный экшен Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром», а также погостит в сериале «Локи» на потоковом сервисе Disney+. Премьера сериала состоится в мае 2021 года, а фильм выйдет на киноэкраны в мае 2022-го, поэтому сначала мы увидим персонажа в «Локи», а потом уже в четвёртом «Торе».

Marvel отдыхает от вчерашней онлайн-презентации и пока не спешит комментировать эту информацию.

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