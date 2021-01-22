Алан Тьюдик: K-2SO не появится в приквеле «Изгоя-один» про Кассиана Андора

Ходившие ранее слухи о возвращении на экраны верного спутника Кассиана Андора (Диего Луна) оказались преувеличены. Алан Тьюдик, сыгравший в «Изгое-один. Звёздные войны: Истории» перепрограммированного имперского дроида K-2SO, не появится в первом сезоне сериала-приквела «Андор». Об этом актёр рассказал порталу Collider, чем наверняка расстроил многих поклонников фильма. Но не время унывать, потому что надежда на его появление остаётся.

Они сейчас снимают сериал, и я не с ними. Но если его продлят, сюжет двинется дальше, и я в нём рано или поздно появлюсь.

Тьюдик надеется, что создатели сериала не будут слишком долго откладывать появление его героя. В конце концов, ему под 50, и влезать обратно в сложную конструкцию на ходулях, чтобы изобразить высоченного дроида, задача не из лёгких. А поручать всю физическую работу дублёрам, чтобы потом просто озвучить персонажа в студии, актёр не хочет.

Я появлюсь в сериале. Просто, по сюжету Тони [Гилроя], K-2SO появляется в истории чуть позже. Не могу вдаваться в подробности, зато могу сказать наверняка, что в первом сезоне меня не будет. Алан Тьюдик, попросил подождать

Актёр наверняка знает больше, чем говорит не только о сюжете, но и о длительности сериала Lucasfilm. Если так, когда-нибудь мы в подробностях увидим историю знакомства Кассиана и его саркастичного напарника K-2SO на экране.