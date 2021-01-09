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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Франчайз «Звёздные войны» обновил свой официальный таймлайн

Lucasfilm на днях официально обновила хронологию легендарного франчайза «Звёздные войны». Сторонники теории заговора, черпающие информацию о вселенной не только из официальных источников, но и почитывая разнообразных инсайдеров разной степени благонадёжности, будут разочарованы — ничто в новом таймлайне пока не намекает на ожесточённую гражданскую войну за кулисами студии. Диснеевские сиквелы по-прежнему на месте.

Все основные вехи экранной (и не только) вселенной имеют собственное название и эмблему. Тут же перечисляются основные проекты, в которых освещаются события соответствующих эпох. К слову, совсем новые многосерийные и полнометражные анонсы, в том числе объявленные в рамках декабрьской презентации Disney, в общую хронологию пока не включены.

Самое важное дополнение: отныне в качестве отправной точки официальную схему венчает эпоха «Звёздных войн» под названием Расцвет Республики (The High Republic). События этой эры разворачиваются за двести лет до происходящего в «Скрытой угрозе» — первом эпизоде Саги о Скайуокерах. Этот отрезок времени представляют выходящие в этом году книги и комиксы, а также сериал о Тёмной стороне Силы «Аколит».

Со временем эта схема будет неминуемо пополняться и обрастать новыми подробностями и проектами, которые будут включаться в нынешний канон.

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