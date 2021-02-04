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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Готовьтесь поражаться! Предстоящее камео «ВандаВижна» обещает сравниться по масштабности с тем, что было в «Мандалорце»

Как стало ясно из последнего промо-ролика, в одном из предстоящих эпизодов «ВандаВижна» случится крайне неожиданная встреча, которая удивит даже героиню Элизабет Олсен. Уже известно, что это будет крупное камео в плане значимости персонажа для MCU. В недавнем интервью TVLine актриса даже сравнила его с появлением сами-знаете-кого в финале второго сезона «Мандалорца».

Других подробностей у Олсен выудить не удалось, за исключением того что она сама в нетерпении и крайне взволнована. Интернет-пользователи тут же принялись строить догадки, и самым популярным вариантом ожидаемо оказался Ртуть, но не тот, которого знает Ванда. Вместо этого зрители ожидают появления Эвана Питерса, благо такие слухи циркулировали ещё в прошлом году.

Тем временем «ВандаВижн» уже успел вернуть нам двух знакомых персонажей в лице Дарси Льюис (Кэт Деннингс) и Джимми Ву (Рэндалл Парк) и останавливаться на этом явно не собирается.

Темы
 
ВандаВижн
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