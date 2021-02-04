Юэн Макгрегор, рассказал, когда они с Хейденом Кристенсеном приступят к съёмкам в «Оби-Ван Кеноби»

Ходившие ранее слухи о якобы стартовавших в Бостоне съёмках долгожданного сериала «Оби-Ван Кеноби» оказались дезинформацией. Об этом в недавней беседе с коллегой Эдди Иззардом сообщил исполнитель титульной партии Юэн Макгрегор.

Актёра позабавили выдаваемые таблоидами за правду новости о том, что съёмки сериала Lucasfilm уже идут и проходят то там, то здесь. Активная фаза производства ещё не началась, но Макгрегор знает, когда начнётся.

Мы начинаем съёмки поздней весной, и снимать мы будет в Лос-Анджелесе.

Актёр также подтвердил, что в съёмках задействуют успешно протестированную на «Мандалорце» технологию StageCraft, но сам её автор Джон Фавро в производственном процессе сериала никак не участвует.

Нет, наш сериал режиссирует Дебора Чоу. Она сняла два эпизода «Мандалорца», она блестящий постановщик, и я с нетерпением жду, когда мы поработает вместе.

Историю о легендарном мастере-джедае, события которой развернутся спустя 10 лет после финала «Мести ситхов», написал Джоби Харольд («Меч короля Артура»). В декабре официально подтвердилось участие в проекте Хейдена Кристенсена, который вернётся к роли Энакина Скайуоера, окончательно принявшего личину Дарта Вейдера.