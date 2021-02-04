 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости» Детей лишают летних мультиков: «Лига монстров» ушла на зиму 2022 года Композитор «Игры престолов» напишет музыку для «Дома Дракона»
1
СЕРИАЛЫ
130
 
Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Юэн Макгрегор, рассказал, когда они с Хейденом Кристенсеном приступят к съёмкам в «Оби-Ван Кеноби»

Ходившие ранее слухи о якобы стартовавших в Бостоне съёмках долгожданного сериала «Оби-Ван Кеноби» оказались дезинформацией. Об этом в недавней беседе с коллегой Эдди Иззардом сообщил исполнитель титульной партии Юэн Макгрегор.

Актёра позабавили выдаваемые таблоидами за правду новости о том, что съёмки сериала Lucasfilm уже идут и проходят то там, то здесь. Активная фаза производства ещё не началась, но Макгрегор знает, когда начнётся.

Мы начинаем съёмки поздней весной, и снимать мы будет в Лос-Анджелесе.

Актёр также подтвердил, что в съёмках задействуют успешно протестированную на «Мандалорце» технологию StageCraft, но сам её автор Джон Фавро в производственном процессе сериала никак не участвует.

Нет, наш сериал режиссирует Дебора Чоу. Она сняла два эпизода «Мандалорца», она блестящий постановщик, и я с нетерпением жду, когда мы поработает вместе.

Историю о легендарном мастере-джедае, события которой развернутся спустя 10 лет после финала «Мести ситхов», написал Джоби Харольд («Меч короля Артура»). В декабре официально подтвердилось участие в проекте Хейдена Кристенсена, который вернётся к роли Энакина Скайуоера, окончательно принявшего личину Дарта Вейдера.

Темы
 
Оби-Ван Кеноби
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

14Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби» 12Планы Disney на ближайшие годы стриминга: 10 сериалов по Marvel и 10 сериалов по «Звёздным войнам» 20Слух: в сериале про Оби-Вана Кеноби появится известный персонаж из приквелов

Тоже интересно

82Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши 21Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе» 8Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц» 5Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше 8Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984»

Далее на КГ

0
«Смертоносный герцог и его чёрная горничная» — авторы аниме «Рекордсменка» экранизируют мистическую романтическую мангу
 0
«Называть это любовью — отвратительно» — второй трейлер ромкома об отношениях с большой разницей в возрасте
 2
Стиль, веселье и никакой политкорректности — поэтому Хью Грант любит фильмы Гая Ричи
 2
В «Изгое-один» была сцена диалога Дарта Вейдера и Таркина — мы её никогда не увидим, но можем посмотреть на эксклюзивный кадр
 0
Серии манги «Мировой импульс», «Синий экзорцист» и «Магическая битва» ушли на перерыв
 5
Японцы сняли ремейк культового хоррора «Куб», а режиссёр оригинала выступил его консультантом (тизер)
 4
«Отряд самоубийц» Джеймса Гана обзавёлся официальным синопсисом и раскрыл основную команду героев
 11
Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»
 0
Обсуждаем детали ленивого ремастера Mass Effect
 6
Шесть лет молчания или счастливое окончание конфликта между режиссёром Эдгаром Райтом и главой Marvel Кевином Файги
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч
 
Аниме Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе
 
Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов»
 
Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис
 
Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок
 
На что похож юмор в «ВандаВижн»? Посмотрите отрывок из сериала и узнаете
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в феврале

7 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
9 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА
 
 
8Телеовощи – 377: За нами все следят
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 447: Душевная «Душа»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru