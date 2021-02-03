 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе» Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения «Клуб детективов-красавчиков» — сэйю и первый трейлер аниме от Акиюки Симбо и студии SHAFT про странный клуб детективов Боевой ангел, но не Алита — анонс научно-фантастического экшена Project DT
4
СЕРИАЛЫ
830
 
Прямая ссылка на новость:

Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»

Свеженькая постапокалиптика по-европейски. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер масштабной фантастической экшен-драмы «Племена Европы» — очередного проекта от немецких авторов, чья премьера состоится 19 февраля.

2074 год. После таинственной глобальной катастрофы на руинах Европы образовывается несколько враждующих между собой племён. Двух братьев и сестру из мирного племени разлучают люди и обстоятельства. Отныне главные герои вынуждены поодиночке прокладывать свой путь в борьбе за будущее в новой Европе.

Создателем шестисерийного сериала выступает Филипп Кох, написавший сценарий в соавторстве с Яной Бурбах и Бенджамином Силером, а также срежиссировавший три эпизода. Остальные три снял Флориан Баксмейер.

Постер:

Постеры сериала «Племена Европы»
Темы
 
Видео Племена Европы
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

5Джон Бойега, «Мандалорец», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и другие номинанты на «Золотой глобус 2021» 5Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис 28Актрисы из фэнтези о феечках Винкс ответили на обвинения в отбеливании главных героинь

Тоже интересно

7Ubisoft создаст новую игру по «Звёздным войнам» 29Бри Ларсон готовится к съёмкам «Капитана Марвел 2» 4Первый трейлер The King of Fighters XV и другие новости от SNK 10Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» 21Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе»

Далее на КГ

0
Обсуждаем детали ленивого ремастера Mass Effect
 3
Шесть лет молчания или счастливое окончание конфликта между режиссёром Эдгаром Райтом и главой Marvel Кевином Файги
 0
Обсуждаем новые покупки издательства Embracer Group, получившего в своё распоряжение Borderlands 3
 11
«Лига справедливости» Зака Снайдера официально получила рейтинг R
 7
«Золотой глобус» творит историю: сразу три женщины номинированы за лучшую режиссуру
 14
Брюс Уиллис и Фрэнк Грилло воюют с пришельцами в трейлере футуристического экшена «Космический грех»
 15
Кровища, обнажёнка — всё по-взрослому в трейлере криминального триллера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским
 9
Total War: Warhammer III обещает миры богов Хаоса и небывалые битвы
 5
Джон Бойега, «Мандалорец», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и другие номинанты на «Золотой глобус 2021»
 12
Секси-дочка, найденный наследник и шутки про Ваканду — свежий трейлер «Поездки в Америку 2» с Эдди Мёрфи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения
 
Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом
 
Кино «Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами
 
Кино Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше
 
«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч
 
На что похож юмор в «ВандаВижн»? Посмотрите отрывок из сериала и узнаете
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

 
4 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
7 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
9 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА
 
 
8Телеовощи – 377: За нами все следят
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 447: Душевная «Душа»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru