Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»

Свеженькая постапокалиптика по-европейски. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер масштабной фантастической экшен-драмы «Племена Европы» — очередного проекта от немецких авторов, чья премьера состоится 19 февраля.

2074 год. После таинственной глобальной катастрофы на руинах Европы образовывается несколько враждующих между собой племён. Двух братьев и сестру из мирного племени разлучают люди и обстоятельства. Отныне главные герои вынуждены поодиночке прокладывать свой путь в борьбе за будущее в новой Европе.

Создателем шестисерийного сериала выступает Филипп Кох, написавший сценарий в соавторстве с Яной Бурбах и Бенджамином Силером, а также срежиссировавший три эпизода. Остальные три снял Флориан Баксмейер.

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