Кровища, обнажёнка — всё по-взрослому в трейлере криминального триллера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским

Новенький с фронта и неубиваемый Сатана теперь работают вместе. В сети появился трейлер многосерийного криминального триллера «За час до рассвета» от видеосервиса more.tv и телеканала «НТВ». Константин Хабенский играет матёрого следака, Андрей Бурковский — его пока неопытного напарника. Премьера состоится на цифровой платформе 16 февраля.

События драматического ретро-триллера разворачиваются в 1946 году. Вернувшийся с фронта лейтенант Денис Журавлёв (Бурковский) отправляется работать в милицию, где попадает под начало майора Шумейко (Хабенский), за свой крутой нрав получившего прозвище Сатана. Вместе главным героям предстоит выследить и поймать банду опасных преступников во главе с бандитом по кличке Клещ.

В остальных ролях — Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Максим Белбородов, Артур Ваха, Агния Дитковските, Александра Флоринская и другие. Срежиссировал сериал Игорь Зайцев ([«/m/Тобол»), в продюсерах значится Фёдор Бондарчук.