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Первоисточник: www.murphysmultiverse.com Прямая ссылка на новость:
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Эван «Ртуть» Питерс может добавить ускорения сериалу «ВандаВижн»

Известный марвеловский инсайдер Чарльз Мёрфи на своём портале Murphy's Multiverse сообщил, что Эван Питерс («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американская история ужасов») исполнит одну из главных ролей в предстоящем сериале Disney+ «ВандаВижн». И это интересно в силу многих причин.

Питерс, как известно, исполнил роль мутанта Ртути — едва ли не главного любимчика зрителей во франчайзе «Люди Икс». Иначе говоря, брата Ванды, роль которого во «Мстителях: Эре Альтрона» досталась Аарону Тейлору-Джонсону. Так кого же актёр сыграет на этот раз, и ждёт ли нас слияние вселенных? Памятуя о словах Кевина Файги по поводу невероятной странности зрелища, которое нам приготовили, такая возможность не кажется чем-то невероятным.

Главные роли в «ВандаВижн» помимо Элизабет Олсен и Пола Беттани исполняют Кэт Деннингс, Рэндалл Парк, Кэтрин Хан и Тейона Паррис. Сценарист и шоураннер безумного проекта — Жак Шеффер («Капитан Марвел», «Чёрная вдова»), режиссёр — Мэтт Шекман («Пацаны».

Весь первый сезон, понятно, уже отснят, а премьера ожидается в конце этого года.

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ВандаВижн
 2 мартаСъёмки сериала «ВандаВижн» официально завершены 17 декабря 2019 года«ВандаВижн» — первый взгляд на повзрослевшую Монику Рамбо 5 февраляОфициально: «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» выйдут на Disney+ в этом году
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