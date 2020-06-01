Слух: рестлерша-лесбиянка Соня Девилль может стать новой Бэтвумен

После преждевременного ухода Руби Роуз из телевселенной The CW, лесбиянки всего мира активизировались в попытках занять освободившееся тёплое местечко Бэтвумен. Среди них — рестлерша Соня Девилль ака Дарья Рей Беренато (на фото слева), особо известная тем, что является первой открытой лесбиянкой в своей профессии. Как мы понимаем, главное условие продюсеров уже выполнено.

Издание Wrestling Observer Newsletter сообщает, что Девилль подалась в актрисы, и сейчас агрессивно продвигается своим агентством Anderson Group Public Relations на различные роли, но в приоритете именно «Бэтвумен». Сама она также не стала скрывать своей заинтересованности в проекте:

Руби Роуз же, как сообщается, покинула сериал просто потому что устала пахать на съёмках и торчать по полгода в Канаде. Устала настолько, что стала абсолютно невыносима, и создатели вежливо предложили ей расстаться.