«Детство Шелдона» спешит на помощь HBO Max

В прошлом году HBO Max не долго думая выложил более $ 1 млрд за эксклюзивные стриминговые права на «Теорию большого взрыва», а теперь обзавёлся его чуть менее успешным спин-оффом «Детство Шелдона». На сей раз сумма сделки не разглашается.

История о юных годах гениального физика-теоретика, как ни странно, почти сразу завоевала безусловную зрительскую любовь — еженедельная аудитория сериала составляет порядка 11,4 млн человек, делая его одной из самых высокорейтинговых из ныне идущих комедий на телевидении.

Предполагается, что такое приобретение должно серьёзно помочь HBO Max с новыми подписчиками, только вот нуждается ли он в этой помощи, пока не ясно. По данным издания Bloomberg, количество мобильных скачиваний за первый день составило всего 90 тысяч, однако это число не включает тех, кто подключился к сервису через кабельного или спутникового провайдера, а также установил приложение заранее по льготной цене в $ 12 (вместо стандартных $ 15). Вдобавок возможность перейти на новую платформу имеют подписчики HBO, HBO Now и HBO Go, при этом все они продолжают свою деятельность.