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Съёмки сериала «ВандаВижн» официально завершены

Первым супергеройским многосерийным проектом Marvel Studios, официально завершившим свой съёмочный процесс, оказался «ВандаВижн». Сегодня об этом аудиторию уведомил один из участников творческой команды. Тэйлор Грабовски опубликовал в своём инстаграме групповое фото и сопроводил его подписью, из которой следует, что заключительные сцены первого сезона снимались в Атланте и что съёмочная группа уже успела отпраздновать завершение основной работы над проектом.

Настаёт этап длительного постпродакшена, который растянется на девять месяцев, а премьеру зрителям пообещали в декабре на потоковом сервисе Disney+.

Съёмки сериала «ВандаВижн» официально завершены

«ВандаВижн» обещает стать одним из самых необычных сериалов MCU, где супергероические приключения пересекутся с элементами ситкома. В начале первого сезона зрители увидят, как Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных. Но фальшивый рай даёт трещину, когда герои начинают подозревать, что всё вокруг них — иллюзия.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Пацаны») по сценарию Жак Шеффер («Чёрная вдова»).

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ВандаВижн
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4 Ср21:00ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
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