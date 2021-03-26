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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Себастиан Стэн, Энтони Маки и авторы «Сокола и Зимнего солдата» рассказывают о создании сериала

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий ролик о создании многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат», где исполнители титульных партий Себастиан Стэн и Энтони Маки, а также режиссёр сериала Кари Скогланд, главный сценарист Малкольм Спеллман и исполнительный продюсер Нейт Мур рассказывают, каких важных тем коснулись в проекте.

Несложно догадаться, что повествование сосредоточиться не только на приключениях и зубодробительном экшене, но и со всевозможной тщательностью исследует потаённые уголки души главных героев и, конечно же. раскроет тему великого наследия Стива Роджерса. Первая серия уже прозрачно на всё это намекнула.

А в довесок свежий тизер накануне выхода второй серии:

Теги
ВидеоСокол и Зимний солдатDisney+Marvel
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