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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Баки Барнс и Сэм Уилсон готовы к приключениям в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Сериал «Сокол и Зимний солдат» официально стартовал, но значит ли это, что промо-материалы приключенческого боевика сойдут на нет? Ответ, само собой, отрицательный, потому что впереди целых пять эпизодов и каждый почти наверняка заслуживает отдельного анонса.

Marvel Studios опубликовала свежий минутный тизер своего второго сериала, где Баки Барнс (Себастиан Стэн) и Сэм Уилсон (Энтони Маки) пытаются отыскать своё место в мире после победы Мстителей над Таносом и справиться с бременем великого наследия Стива Роджерса.

И свежий — авторский — постер, вдохновлённый сериалом:

Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат»
Теги
ВидеоСокол и Зимний солдат
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