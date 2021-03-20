Баки Барнс и Сэм Уилсон готовы к приключениям в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Сериал «Сокол и Зимний солдат» официально стартовал, но значит ли это, что промо-материалы приключенческого боевика сойдут на нет? Ответ, само собой, отрицательный, потому что впереди целых пять эпизодов и каждый почти наверняка заслуживает отдельного анонса.

Marvel Studios опубликовала свежий минутный тизер своего второго сериала, где Баки Барнс (Себастиан Стэн) и Сэм Уилсон (Энтони Маки) пытаются отыскать своё место в мире после победы Мстителей над Таносом и справиться с бременем великого наследия Стива Роджерса.

И свежий — авторский — постер, вдохновлённый сериалом: