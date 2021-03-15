Свежая порция фантастического экшена в финальном трейлере «Сокола и Зимнего солдата»

Потоковый сервис Disney+ опубликовал финальный трейлер многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат». Видеоролик подкрепляет жанровую направленность сериала действием — в трейлере полным-полно свежих кадров с экшеном. Поклонникам грех жаловаться.

Отрицающие командные усилия Баки Барнс (Себастиан Стэн) и Сэм Уилсон (Энтони Маки) отправляются в опасные и захватывающие приключения за океан, чтобы разобраться со старыми и новыми врагами, угрожающими миру в эпоху, когда великие супергерои Земли, победив Таноса, вмиг оказались недоступны.

Первый сезон, снятый Кари Скогланд по сценарию Малкольма Спеллмана и Дерека Кольстада, стартует 19 марта.