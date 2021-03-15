 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Викинги вторгаются в Crusader Kings III «Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу» Ancestors Legacy Free Peasant Edition — бесплатный мультиплеер исторической RTS На Netflix вышел дублированный трейлер сериала «DOTA: Кровь дракона» от создателей «Легенды о Корре»
3
СЕРИАЛЫ
457
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Свежая порция фантастического экшена в финальном трейлере «Сокола и Зимнего солдата»

Потоковый сервис Disney+ опубликовал финальный трейлер многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат». Видеоролик подкрепляет жанровую направленность сериала действием — в трейлере полным-полно свежих кадров с экшеном. Поклонникам грех жаловаться.

Отрицающие командные усилия Баки Барнс (Себастиан Стэн) и Сэм Уилсон (Энтони Маки) отправляются в опасные и захватывающие приключения за океан, чтобы разобраться со старыми и новыми врагами, угрожающими миру в эпоху, когда великие супергерои Земли, победив Таноса, вмиг оказались недоступны.

Первый сезон, снятый Кари Скогланд по сценарию Малкольма Спеллмана и Дерека Кольстада, стартует 19 марта.

Теги
ВидеоСокол и Зимний солдатБаки барнсЗимний солдатСебастиан стэнСокол и зимний солдатСэм уилсонТрейлерЭнтони маки
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

5Новые сериалы 15–21 марта: «Сокол и Зимний солдат», «Чикатило» и «Вампиры средней полосы» 5Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят и спорят в первых отрывках «Сокола и Зимнего солдата» 3Баки Барнс, Сэм Уилсон, Шэрон Картер и барон Земо на свежих постерах «Сокола и Зимнего солдата»

Тоже интересно

27«Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии 34Часовое интервью Джины Карано об «отмене» и увольнении из «Мандалорца» 37Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала 14Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном» 2Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях

Далее на КГ

0
«Уокер» — 1x05
 1
Crunchyroll представил второй трейлер фантастического сериала «Тебе, бессмертный»
 0
КГ играет: Serious Sam II, часть 3
 18
Номинанты «Оскара 2021»: «Манк», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семёркой» и другие
 0
В сеть выложили бету Dinosaur Planet — игры, которая превратилась в Star Fox Adventures
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 14
В девятом эпизоде «Звёздных войн» Кайло Рен жестоко пытал Чубакку. Шокирующую сцену вырезали, но есть концепт-арт
 1
Телеовощи. Выпуск 383: Починка задницы
 1
«Евангелион 3.0+1.0» за семь дней стал вторым самым кассовым фильмом серии
 20
Зак Снайдер прокомментировал обвинения в адрес Джосса Уидона и рассказал, что творилось на съёмках «Лиги справедливости»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC
 
Кино Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»?
 
Кино Эмилия Кларк заменит Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»?
 
Кино Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере»
 
Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
 
Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в марте

16 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 383: Починка задницы
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
 
27Ноль кадров в секунду – 359: Картами по щам
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 415: Милый мазохизм
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru