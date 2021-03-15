Телеовощи. Выпуск 383: Починка задницы

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|04:47 —
|Обсуждение новостей
|01:04:42 —
|«Девушки с Макаровым» — 1x01
|01:22:41 —
|«Я не шучу» — 1x01
|01:27:57 —
|«Крюк» — 1x01
|01:38:10 —
|«Южный парк» — 24x00
|01:46:46 —
|«Бесконечный поезд» — 2x02
|01:51:19 —
|«Засланец из космоса» — 1x07
|02:07:19 —
|«Хильда» — 1x08
|02:17:31 —
|«Гусар» — 1x09
|02:27:06 —
|«Голяк» — 2x03
|02:37:28 —
|«Тьма» — 2x04 (впечатления Льва)
|02:55:52 —
|«Вавилон 5» — 4x18 (впечатления Юрия)
|03:04:14 —
|«Футурама» — 2x07 (впечатления Ларисы)
|03:10:40 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x14 (впечатления Юрия и Льва)
|03:17:03 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:30:23 —
|Благодарим наших спонсоров
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