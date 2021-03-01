Телеовощи. Выпуск 381: Последняя пицца

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:51 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:20 —
|Обсуждение новостей
|40:47 —
|Отвечаем на вопросы
|43:54 —
|«Племена Европы» (Tribes of Europa) — 1x01
|48:31 —
|«Супермен и Лоис» (Superman & Lois) — 1x01
|58:39 —
|«Том и Джерри» — новые короткометражки от HBO Max
|01:08:56 —
|«Новобранец» — 3x06
|01:16:41 —
|«Булл» — 5x09
|01:24:08 —
|«Засланец из космоса» — 1x05
|01:39:35 —
|«Бесконечный поезд» — 1x09—10 (финал сезона)
|01:49:32 —
|«Последний танец» — 1x09
|02:01:27 —
|«Тьма» — 2x02 (впечатления Льва)
|02:16:46 —
|«Вавилон 5» — 4x16 (впечатления Юрия)
|02:21:00 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x12 (впечатления Юрия и Льва)
|02:30:16 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|02:38:25 —
|Благодарим наших спонсоров
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