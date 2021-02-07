Телеовощи. Выпуск 378: Каха для всей семьи

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:19 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:28 —
|Обсуждение новостей
|01:15:32 —
|«Отпуск» — 1x01
|01:36:32 —
|«Пространство» — 5x10 (финал сезона)
|02:22:23 —
|«Гусар» — 1x06
|02:34:24 —
|«Хильда» — 1x06
|02:46:11 —
|«Последний танец» — 1x06
|02:53:19 —
|«Бесконечный поезд» — 1x06
|03:00:00 —
|«Алиса в Пограничье» — 1x06
|03:11:04 —
|«Судьба: Сага Винкс» — 1x02
|03:18:20 —
|«Пришелец-постоялец» — 1x02
|03:31:21 —
|«Чародей» — 1x12 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:38:42 —
|«Вавилон 5» — 4x13 (впечатления Юрия)
|03:51:33 —
|«Голяк» — 1x06 (финал сезона)
|04:00:20 —
|«Футурама» — 2x05 (впечатления Ларисы)
|04:07:17 —
|«Адский Босс» — 1x03
|04:10:47 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x09 (впечатления Юрия и Льва)
|04:17:16 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|04:33:35 —
|Благодарим наших спонсоров
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