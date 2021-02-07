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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Остаться в живых» жалеет о своём поведении на съёмках «Друзей»: «Я был мудаком»

Откровения о съёмках «Друзей» продолжаются. Неделей ранее Дженнифер Энистон и Кортни Кокс поделились крайне неприятным и мокрым опытом взаимодействия с Жаном-Клодом Ван Даммом, а теперь решил покаяться другой актёр. Фишер Стивенс («Остаться в живых», «Чёрный список») честно рассказал, что вёл себя как последний мудак и даже хуже, но теперь всё осознал и сильно сожалеет.

Стивенс исполнил роль Роджера — психотерапевта и парня Фиби из первого сезона, имеющего дурную привычку ставить диагнозы всем её друзьям.

На тот момент я ещё никогда не снимался в ситкомах. Я никогда не слышал о «Друзьях», потому что это было самое начало сериала, а я тогда не особо смотреть телевизор.

Выучив реплики, он отправился из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на съёмки и уже там выяснил, что их полностью переписали:

Я не знал, что в ситкомах так делают, и повёл себя как полнейший мудак: «Что это значит? Я что, должен заново учить реплики, которые ещё хуже тех, что были изначально?». Да, я был членом. После этого я нечасто видел актёров «Друзей», но уверен, что если вы спросите их про меня, они скажут: «Ах да, это тот нью-йоркский сноб».

Пользуясь случаем, Стивенс принёс глубочайшие извинения всему актёрскому составу.

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