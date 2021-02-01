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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс не понравилось сниматься в «Друзьях» с Жан-Клодом Ван Даммом из-за проблем с языком. В буквальном смысле

Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм наравне с другими известными персонами побывал на съёмочной площадке не менее культовых «Друзей». Актёр появлялся в качестве приглашённой звезды в 1996 году в эпизоде The One After the Superbowl: Part 2, где сыграл самого себя.

В честь 25-летия эпизода, где Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Моника (Кортни Кокс) чуть не подрались за внимание Ван Дамма, постановщик серии Майкл Лембек поделился с порталом The Hollywood Reporter не слишком тёплыми воспоминаниями о работе со звездой боевиков. Ван Дамм, по словам режиссёра, вёл себя непрофессионально и вдобавок доставил неудобства Эннистон и Кокс. Не вошедшие в эпизод бонусные сцены запечатлели два поцелуя его персонажа — с Рэйчел и после с Моникой. Ни одной из актрис съёмки этой романтики удовольствия не принесли.

Он оказался неподготовленным и бесцеремонным! Я поделюсь с вами одной историей. Сначала мы снимали сцену с ним и Дженнифер, после которой она подошла ко мне и сказала: «Лем, будь так добр, попроси его не совать свой язык мне в рот, когда мы целуемся». Я сказал Ван Дамму, мол, всё отлично, но мы снимаем крупным планом, поэтому давай без языка. Позже снимаем сцену с Кортни. И вот, ко мне подходит Кортни и говорит: «Лем, пожалуйста, попроси его не совать свой язык мне в рот». Я не мог в это поверить! Мне пришлось снова всё ему объяснять, на этот раз пожёстче.

 
Майкл Лембек, до сих пор в шоке

Вот у нас и нарисовался ещё один беспардонный белый мужик, воспользовавшийся звёздным статусом, чтобы продемонстрировать свою токсичную маскулинность. По крайней мере, если верить внезапным откровениям Лембека.

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