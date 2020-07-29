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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Утреннего шоу» Apple TV+ сменит ориентацию из-за событий в мире

Двигаться в ногу с современным трендами — обязанность любого уважающего себя телевизионного продукта, тем более, если его сущность это буквально подразумевает. Так, первый сезон главной драмы Apple TV+ «Утреннее шоу» пришёлся как нельзя кстати на волне движения #MeToo. Но жизнь не стоит на месте, и кого волнуют проблемы какого-то харрасмента, когда человечество буквально в шаге от катастрофы.

Речь идёт, разумеется, о COVID-19 — создатели драмы посчитали своим долгом осветить столь животрепещущую тему в предстоящем втором сезоне и спешно кинулись переписывать сценарий. А ведь до вынужденного перерыва уже было отснято два эпизода. Новостью поделился Марк Дюпласс, буквально накануне отхвативший номинацию на «Эмми» вместе со своими коллегами Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и переигравшим всех одной левой Билли Крудапом.

Это безумие, потому что то же самое они проделали и с первым сезоном. Тогда у них был полностью готов сценарий, но они всё переписали, чтобы добавить туда движение #MeToo. А сейчас нам придётся иметь дело с другим, более крупным и глобальным феноменом.

 
Марк Дюпласс, уверен успехе

Новость со всех сторон хорошая: во-первых, всегда интересно наблюдать на экране за реально происходящими в мире событиями, и, во-вторых, есть шанс, что сериал снизит градус феминизма и, наконец, оставит в покое персонажа Карелла.

В первом сезоне «Утреннего шоу», обошедшегося Apple в $ 300 млн, также снялись Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро, Бел Поули, Нестор Карбонелл, Яниан Гаванкар, Карен Питтман и Виктория Тейт. На продолжении, судя по всему, сэкономить уже тоже не получится.

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Утреннее шоу
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