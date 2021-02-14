Телеовощи. Выпуск 379: Большая премьера

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:32 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:54 —
|Обсуждение новостей
|01:00:13 —
|«Великий уравнитель» (The Equalizer) — 1x01
|01:12:04 —
|«Булл» — 5x08
|01:23:38 —
|«Пришелец-постоялец» — 1x03
|01:32:48 —
|«Алиса в Пограничье» — 1x07—08 (финал сезона)
|01:48:42 —
|«Гусар» — 1x07
|02:02:36 —
|«Голяк» — 2x01
|02:08:43 —
|«Последний танец» — 1x07
|02:14:26 —
|«Чародей» — 1x13 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:18:54 —
|«Бесконечный поезд» — 1x07
|02:25:42 —
|«Вавилон 5» — 4x14 (впечатления Юрия)
|02:30:08 —
|«Тьма» — 2x01 (впечатления Льва)
|02:47:34 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x10 (впечатления Юрия и Льва)
|03:02:16 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:23:39 —
|Благодарим наших спонсоров
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