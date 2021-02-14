Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 февраля

Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях. Lucasfilm больше не намерена иметь каких-либо дел с актрисой.

Коллеги по «Баффи» Сара Мишель Геллар и Мишель Трахтенберг поддержали Харизму Карпентер, обвинившую Джосса Уидона в насилии. До сих пор ни у кого из них не хватало смелости рассказать правду о создателе сериала.

Джина Карано наносит ответный удар: актриса готовит новый фильм и призывает не сгибаться перед «тоталитарной толпой». Помогать ей в этом будет медиаплатформа The Daily Wire.

Уволенной Джине Карано уже нашли замену — фанаты «Мандалорца» прочат на роль Кары Дюн Люси Лоулесс. Зрители желают возвращения Зены.

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж сыграют в многосерийной версии комедийного боевика «Мистер и миссис Смит». Курирует невероятную задумку видеосервис Amazon.

Звезда «Игры престолов» получила главную роль в экранизации игры The Last of Us. Элли сыграет Белла Рэмси.

Благодаря Рэю Фишеру звезда «Баффи» и «Ангела» отважилась рассказать о зверствах Джосса Уидона на съёмках. Харизма Карпентер рассказала, что ей пришлось пережить почти 20 лет назад.