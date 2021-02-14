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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» Известные музыкальные темы... но в Средневековье. Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 февраля «Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей
1
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 февраля
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