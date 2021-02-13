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Сценарист «Светлячка» поддержал обвинения в адрес Джоса Уидона: «Он заставлял женщин рыдать»

Если вас удивлял тот факт, что после многочисленных обвинений в адрес Джосса Уидона как от членов «Лиги справедливости», так и от актёрского состава «Баффи», его коллеги по «Светлячку» упорно хранили молчание, то больше не должен. Первым дал слабину сценарист двух эпизодов Хосе Молина, практически сдав режиссёра с потрохами — мол мало того, что сам по себе злобный, так ещё и получает удовольствие, когда женщины плачут:

«Обыденно жестокий» — эти слова как нельзя лучше описывают Джосса Уидона. Он думал, что быть злым — это забавно. Доведение до слёз сценаристок во время читки было особенно уморительным. На самом деле ему нравилось хвастаться о случае, когда он дважды довёл до слёз одну женщину-автора во время совещания.

Ох уж этот Уидон и его весьма специфичные вкусы.

Напомним, новая волна атаки на постановщика началась после признания Харизмы Карпетнер обо всём, что она натерпелась на съёмках «Баффи». Её тут же поддержали Сара Мишель Геллар и Мишель Трахтенберг — последняя и вовсе нагнала интриги, заявив, что с тех пор Уидону не дозволено находиться с ней в одной комнате.

Продолжение, надо полагать, следует.

Темы
 
Светлячок Баффи — истребительница вампиров
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