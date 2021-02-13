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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Пространства» обещают порадовать зрителей финалом сериала

Авторы многосерийной космической фантастики «Пространство» уже рассказывали, что завершение сериала шестым сезоном — решение творческое. И в заключительной телеглаве сценаристы сделают всё возможное, чтобы удивить, порадовать и поразить поклонников истории.

Свои намерения шоураннер Нарен Шанкар, а также авторы литературного первоисточника Дэниел Абрахам и Тай Фрэнк подтвердили в недавнем интервью порталу Collider, заверив, что шестого сезона им хватит, чтобы завершить все сюжетные линии.

Думаю, шестой сезон достойно завершит историю, которая началась в первом эпизоде первого сезона, где марсиане, земляне и астероидяне пребывают в невероятно сложной и нестабильной политической системе, где астероидяне плетутся в хвосте и все дерутся за место в солнечной системе. Думаю, мы закругляем эту историю в очень удовлетворительном ключе. И мы сохраняем кое-какую тайну, включающую в себя куда более грандиозные силы вселенной, о которых люди только начинают узнавать. Делаем это в надежде рассказать больше историй в будущем.

 
Тай Фрэнк, надеется

Продюсеры также подтвердили, что съёмки финального сезона «Проастранства» уже начались. О дате его премьеры они пока ничего конкретного сказать не могут.

Темы
 
Пространство
Комментарии (5)

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