Рокэ Алва, Лионель Савиньяк и другие ключевые персонажи на кадрах эпического фэнтези «Этерна» по романам Веры Камши

В Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм» полным ходом идут съёмки многосерийного эпического фэнтези «Этерна» — экранизации знаменитого книжного фэнтези-цикла за авторством Веры Камши. И в сети появилась целая подборка свежих кадров из будущего сериала.

События 16-томного цикла «Отблески Этерны» разворачиваются в Кэртиане — одном из миров великого «Ожерелья». Многочисленные герои истории вовлечены в масштабные политические интриги, конфликты, войны и мистические перипетии.

Создатели сериала настроены снять пять сезонов по десять эпизодов и выйти со своей премьерой на международный рынок. Режиссирует проект Евгений Невский («Интерны»), а за сценарную адаптацию отвечает Сергей Юдаков («Легенда о Коловрате»).

В сериале снимаются Юрий Чурсин, Кирилл Зайцев, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Анар Халилов, Юлия Хлынина, Вениамин Смехов, Леонид Бичевин, Сергей Гилев (Отец Герман), Андрей Смоляков, Юрий Беляев, Пётр Семак, Кирилл Козаков и другие.