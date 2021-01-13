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Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши

Теперь, когда «Игра престолов» окончена, забыта и покоится с миром, самое время кому-то занять вакантное место. И кажется, на горизонте появился новый претендент: только что стартовали съёмки российского фэнтезийного эпика «Этерна», основанного на цикле романов Веры Камши «Отблески Этерны» — благо для экранизации там есть 16 книг.

Действие сериала разворачивается на планете Кэртиана на пороге Излома Эпох. В государстве Талиг Повелитель Скал герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин), ведомый целью восстановить честь семьи и отомстить за отца, отправляется в училище оруженосцев Лаик и оказывается в центре интриг и большой политики. Тем временем в священном городе Агарис король в изгнании Альдо Ракан (Анар Халилов) с помощью Повелителя молний Робера Эпинэ (Павел Крайнов) пытается вернуть себе трон.

Разумеется, это лишь малая часть того, что нас ждёт, — продюсеры проекта Евгений Баранов и Евгений Рене планируют снять как минимум пять сезонов по 10 серий в каждом. В режиссёрском кресле — Евгений Невский («Интерны», «В спорте только девушки»), за сценарий отвечает Сергей Юдаков («Легенда о Коловрате»).

Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна» Промо-арт сериала «Этерна»

Главные роли также исполняют Кирилл Зайцев (Лионель Савиньяк), Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Юлия Хлынина (королева Катарина Оллар), Вениамин Смехов (Вальтер Придд), Леонид Бичевин (Руперт фок Фельсенбург), Сергей Гилев (Отец Герман), Андрей Смоляков (Магнус Аристид), Юрий Беляев (кардинал Сильвестр), Пётр Семак (Август Штанцлер), Кирилл Козаков (Енниоль), Варвара Комарова (Айрис Окделл), Ульяна Лукина (Мирабелла Окделл), Владислав Резник (Эгмонт Окделл), Александр Яцко (граф Ларак), Валентина Ляпина (Мэллит) и Артур Бесчастный (Леопольд Манрик).

А заодно первый тизер:

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Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши

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