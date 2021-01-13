«Мандалорец» обошёл «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных сериалов декабря

Портал Variety со ссылкой на эксклюзивную информацию от аналитической конторы 7Park Data сообщает, что спор за зрительский интерес в последнем месяце ушедшего года выиграл Disney+. По данным аналитиков, самыми популярными проектами декабря на стриминге стали многосерийный «Мандалорец» и полнометражная «Душа».

В гонке за внимание аудитории участвовали пять крупнейших стриминговых сервисов — Disney+, Apple TV+, Hulu, Amazon Prime Video и Netflix. Результаты подсчётов основаны на зрительских просмотрах в США. Охват аналитического исследования включает от 15 до 25 тыс. домохозяйств. Фильм или сериал засчитывался как просмотренный после 2 минут воспроизведения.

Космический вестерн Джона Фавро привлёк внимание 27,6% зрителей, анимационное приключение «Душа» удостоилось внимания 26,6% подписчиков. Третье место заняла сказка «Рождественские хроники 2» с Куртом Расселом (12,1% зрителей). Фавориты декабря на Netflix «Бриджертоны» заняли лишь четвёртое место (10,8%).

Правда, Netflix сохранил лидерство в другой категории — именно за просмотром его проектов зрители провели больше всего времени в декабре. Наибольшей популярностью пользовались как раз мелодрамы «Вирджин-Ривер» и «Бриджертоны», а сразу за ними с минимальным отрывом расположились всё те же «Мандалорец» и «Душа».