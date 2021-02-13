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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Актёры-мужчины из «Баффи» не знали о злодеяниях Джосса Уидона, но поддерживают потерпевших

Как вы уже поняли, на съёмках «Баффи» творилось полнейшие беззаконие (со слов Харизмы Карпентер, Сары Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и Эмбер Бенсон), а творил его, разумеется, Джосс Уидон. Режиссёру вменяют в вину токсичную рабочую атмосферу, неуважительное обращение с женщинами, угрозы, оскорбления и даже неправомерное увольнение.

К высказавшимся девушкам также присоединилась Эмма Колфилд, сыгравшая демона Аню Дженкинс, молчаливо ретвитнув пост Геллар. А вот Элисон Ханниган по-прежнему хранит молчание, чем всё больше настраивает против себя всю прогрессивную интернет-общественность.

Однако далеко не все были в курсе происходящего. Так, исполнитель роли Руперта Джайлза Энтони Хэд искренне недоумевает, как он мог такого не заметить, но, разумеется, не подвергает сомнению правоту жертв абьюза:

Всю ночь я предавался воспоминаниям, пытаясь понять, что же я упустил. Потому что не по-мужски говорить: «Я не видел этого, значит этого не было». Я просто опустошён — одно из моих самых тёплых воспоминаний связано с тем, насколько всё это было вдохновляющим… это ощущение семьи на съёмках… Мне очень грустно, если люди действительно прошли через всё это… Я был для них своего рода отцом. Мне бы очень хотелось, что бы кто-то просто подошёл ко мне и сказал: «Я страдаю. У меня только что был ужасный разговор».

В подобном тоне высказался и сыгравший вампира Спайка Джеймс Марстерс:

Хоть я всегда будут гордиться тем, что мне довелось сыграть Спайка, съёмочная площадка «Баффи» не была лишена определённых вызовов. Я не поддерживаю абьюз в любой его форме, и моё сердце разрывается от того, что кто-то из актёрского состава испытал это на себе.

Темы
 
Баффи — истребительница вампиров
Комментарии (3)

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