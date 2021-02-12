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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Уволенной Джине Карано уже нашли замену — фанаты «Мандалорца» прочат на роль Кары Дюн Люси Лоулесс

Возрадовавшиеся публичному остракизму и увольнению Джины Карано из «Мандалорца» активные поклонники «Звёздных войн» не сидят сложа руки, потому что впереди новый важный этап — помочь Disney и Lucasfilm подобрать подходящую актрису на освободившуюся вакансию Кары Дюн. В конце концов, с Асокой же прокатило.

Долго искать, раздумывать и дебатировать не пришлось — в соцсетях фанаты требуют от студий незамедлительно обратить внимание на икону многосерийного экшена 90-х «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс. Некоторые даже предлагают не внедрять никаких сюжетных объяснений, а просто сменить одну актрису на другую, как это было с Воителем в «Железном человеке», когда вместо Терренса Ховарда персонажа внезапно стал играть Дон Чидл.

Впрочем, создателям «Мандалорца», во главе с Джоном Фавро корпящим над предпроизводственным этапом третьего сезона, ещё предстоит решить, что делать с персонажем. Велика вероятность, что его просто вычеркнут из повествования под каким-нибудь благовидным предлогом. Благо, события второго сезона без труда это позволяют.

Темы
 
Мандалорец
Комментарии (4)

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