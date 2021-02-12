Создатель «Теории большого взрыва» не хотел брать Джима Парсонса на роль Шелдона Купера

Ещё неизвестно, приобрёл бы ситком «Теория большого взрыва» статус культового и 12-сезонную историю, не сыграй партию Шелдона Купера талантливый Джим Парсонс. А такое едва не случилось, потому что, как выяснилось, создатель сериала Чак Лорри поначалу не поверил в то, что актёр сможет закрепиться в столь ярком образе.

О едва не случившейся промашке в свежем интервью People рассказал соавтор сериала Билл Прэди. По словам сценариста, они отсмотрели около 100 человек, и Парсонс единственный идеально попал в образ на первом же прослушивании. Да, были неплохие и в целом подходящие кандидаты, но Шелдон в воплощении Джима Парсонса был единственно верным воплощением.

Джим создал персонажа на том самом прослушивании. Когда он покинул комнату, я воскликнул: «Это он! Это он! Это он!» А Чак ответил: «Не-не, он тебя разочарует. Он никогда такого больше не выдаст». Должен признаться, за всё время работы с Чаком таких случаев, когда я был прав, а он ошибался, был всего… один. Это, пожалуй, единственный случай, когда я оказался прав. Джим Парсонс вернулся на следующий день и отыграл роль в точности так, как раньше. И стало понятно, это наш Шелдон. Билл Прэди, оказался прав

Актёр с лёгкостью доказал ошибочность выводов Лорри — сериал заслужил статус высокорейтингового ветерана, разжился спин-оффом о детстве Шелдона, а когда Парсонс решил уйти, никто и не подумал продолжать съёмки «Теории» без него.