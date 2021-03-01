Победители «Золотого глобуса 2021»: триумф «Короны» и «Хода королевы», а также вопиющий слив «Теда Лассо»

Объявлены победители «Золотого Глобуса 2021», и лучшими сериалами минувшего года стали «Корона», «Ход королевы» и «Шиттс Крик». Причём последний совершенно необъяснимым образом обошёл в комедийной номинации действительно заслуживающего награды «Теда Лассо». В остальном обошлось без неожиданностей и «свои» награды забрали Аня Тейлор-Джой, Джейсон Судейкис, Марк Руффало и блиставшие в «Короне» Эмма Коррин, Джиллиан Андерсон и Джош О'Коннор.
Полный список победителей «Золотого глобуса 2021» в части сериалов выглядит так:
Лучший драматический сериал:
Лучший комедийный сериал:
Лучший мини-сериал или телефильм:
- «Нормальные люди»
- «Ход королевы»
- «Голос перемен»
- «Отыграть назад»
- «Неортодоксальная»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Аль Пачино, «Охотники»
- Мэттью Рис, «Перри Мейсон»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Дон Чидл, «Чёрный понедельник»
- Николас Холт, «Великая»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):
- Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
- Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
- Итан Хоук, «Птица доброго Господа»
- Марк Руффало, «В этом я уверен»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Джон Бойега, «Голос перемен»
- Брендан Глисон, «Правило Коми»
- Дэн Леви, «Шиттс Крик»
- Джим Парсонс, «Голливуд»
- Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Эмма Коррин, «Корона»
- Лора Линни, «Озарк»
- Сара Полсон, «Рэтчед»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
- Кейли Куоко, «Стюардесса»
- Эль Фаннинг, «Великая»
- Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Николь Кидман, «Отыграть назад»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Хелена Бонэм Картер, «Корона»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Энни Мёрфи, «Шиттс Крик»
- Синтия Никсон, «Рэтчед»
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