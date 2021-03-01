 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Мортал Комбат» и фанатский трейлер, положенный на «правильную» музыку Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected «DOTA: Кровь дракона» — новые подробности аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре» Роботы сражаются с монстрами в новом трейлере аниме «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона»
СЕРИАЛЫ
94
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Победители «Золотого глобуса 2021»: триумф «Короны» и «Хода королевы», а также вопиющий слив «Теда Лассо»

Объявлены победители «Золотого Глобуса 2021», и лучшими сериалами минувшего года стали «Корона», «Ход королевы» и «Шиттс Крик». Причём последний совершенно необъяснимым образом обошёл в комедийной номинации действительно заслуживающего награды «Теда Лассо». В остальном обошлось без неожиданностей и «свои» награды забрали Аня Тейлор-Джой, Джейсон Судейкис, Марк Руффало и блиставшие в «Короне» Эмма Коррин, Джиллиан Андерсон и Джош О'Коннор.

Полный список победителей «Золотого глобуса 2021» в части сериалов выглядит так:

Лучший драматический сериал:

Лучший комедийный сериал:

Лучший мини-сериал или телефильм:

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

Темы
 
Корона Ход королевы Шиттс Крик
Комментарии

Ещё на эту тему

35Скандал вокруг «Золотого глобуса» — ни одного чёрного члена и обвинения в коррупции 16«Золотой глобус» творит историю: сразу три женщины номинированы за лучшую режиссуру 12«Золотой глобус 2021» — полный список номинантов 29«Расизм — единственное объяснение»: Голливуд возмущён тем, что жюри «Золотого глобуса» проигнорировало драму «Я могу уничтожить тебя» 9Джон Бойега, «Мандалорец», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и другие номинанты на «Золотой глобус 2021»

Тоже интересно

15Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере» 37Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими 6Битва животных в отечественном прокате: «Том и Джерри» одержали победу над «Коньком-Горбунком» 1Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях 15Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа

Далее на КГ

0
Неделя аниме на КГ — главные новости 22–28 февраля
 0
«RPG недвижимость» — анонс очередной Кирара-экранизации
 0
«Непутёвый ученик в школе магии: Воспоминания» — анонс нового аниме франчайза
 1
Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке»
 2
Погружаемся в «Гришавёрс» со свежими кадрами фэнтези-эпика «Тень и кость»
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 22–28 февраля
 4
Ванда Максимофф, Вижн и их детишки готовятся к битве в кадре финального эпизода «ВандаВижн»
 15
ЕВА-413: Поклонники всесильных анусов
 1
Новые фильмы 4 марта 2021 года: «Райя и последний дракон», «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» и другие новинки кино
 8
«Том и Джерри» расшевелили американский кинопрокат — это внушает оптимизм
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам
 
КиноИгры «Мортал Комбат» и фанатский трейлер, положенный на «правильную» музыку
 
Игры Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера»
 
Кино Восстание машин начнётся в суде: Флоренс Пью сыграет обвинённого в убийстве робота
 
Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
 
Кино «Человек-паук 3» станет последним фильмом для Тома Холланда в роли Питера Паркера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в марте

2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду
7 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 451: Белка-супергерой, «Огонь» и «Первая корова»
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
 
15ЕВА – 413: Поклонники всесильных анусов
 
4Телеовощи – 380: Облегчённая версия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru