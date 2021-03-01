Победители «Золотого глобуса 2021»: триумф «Короны» и «Хода королевы», а также вопиющий слив «Теда Лассо»

Объявлены победители «Золотого Глобуса 2021», и лучшими сериалами минувшего года стали «Корона», «Ход королевы» и «Шиттс Крик». Причём последний совершенно необъяснимым образом обошёл в комедийной номинации действительно заслуживающего награды «Теда Лассо». В остальном обошлось без неожиданностей и «свои» награды забрали Аня Тейлор-Джой, Джейсон Судейкис, Марк Руффало и блиставшие в «Короне» Эмма Коррин, Джиллиан Андерсон и Джош О'Коннор.

Полный список победителей «Золотого глобуса 2021» в части сериалов выглядит так:

Лучший драматический сериал:

Лучший комедийный сериал:

Лучший мини-сериал или телефильм:

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):

Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):