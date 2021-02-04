«Расизм — единственное объяснение»: Голливуд возмущён тем, что жюри «Золотого глобуса» проигнорировало драму «Я могу тебя уничтожить»

Поднятая на стяг профессиональной прессой и голливудским содружеством многосерийная драма об изнасиловании «Я могу уничтожить тебя», видимо, ничем не поразила жюри «Золотого глобуса». Вчера были объявлены номинанты на 78-ю премию в области кино и телевидения, и частично автобиографический сериал Микаэлы Коэл прошёл совершенно незамеченным.

Крупные профильные издания и медиа-персоны уже отреагировали на это безобразие. К очевидному выводу пришли без особого труда. Дело, кончено же, в расизме. Сценаристка «Эмили в Париже», к примеру, обрадовалась номинации, но призналась, что совершенно обескуражена, что их раскритикованный ромком её удостоился, а поразившая её драма «Я могу тебя уничтожить» — нет. Дебора Копакен призналась, мол, она — сама жертва сексуального насилия — просто в ярости, что сериал обделили номинацией. Мол, это неправильно по всем статьям.

Нам необходимо искусство, которое отражает все, а не отдельные цвета. И в то же время мы должны награждать те сериалы, которые их заслуживают, невзирая на цвет кожи их создателей. Дебора Копакен, разочарована

Режиссёр «Хищных птиц» Кэти Янг тоже внесла свою лепту, заявив, что отсутствие номинаций у драмы — просто чушь собачья. Ей вторит режиссёр «Лапочки» Альма Харель: «Иногда расизм — это единственное объяснение».

Среди возмущённых Дилан О’Брайен, заявивший, что мы просто не заслуживаем такое сокровище, как Коэл, режиссёр Сара Полли, многостаночник Марк Дюпласс и многие другие. Впрочем, если Копакен вдруг отхватит статуэтку, она может исправить вселенскую несправедливость и передарить её обделённой создательнице «Я могу тебя уничтожить».