 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения Великое мочилово с миллионом участников — анонс Ultimate Epic Battle Simulator 2 Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграют амбициозных стартаперов в мини-сериале Apple TV+
6
СЕРИАЛЫ
602
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Расизм — единственное объяснение»: Голливуд возмущён тем, что жюри «Золотого глобуса» проигнорировало драму «Я могу тебя уничтожить»

Поднятая на стяг профессиональной прессой и голливудским содружеством многосерийная драма об изнасиловании «Я могу уничтожить тебя», видимо, ничем не поразила жюри «Золотого глобуса». Вчера были объявлены номинанты на 78-ю премию в области кино и телевидения, и частично автобиографический сериал Микаэлы Коэл прошёл совершенно незамеченным.

Крупные профильные издания и медиа-персоны уже отреагировали на это безобразие. К очевидному выводу пришли без особого труда. Дело, кончено же, в расизме. Сценаристка «Эмили в Париже», к примеру, обрадовалась номинации, но призналась, что совершенно обескуражена, что их раскритикованный ромком её удостоился, а поразившая её драма «Я могу тебя уничтожить» — нет. Дебора Копакен призналась, мол, она — сама жертва сексуального насилия — просто в ярости, что сериал обделили номинацией. Мол, это неправильно по всем статьям.

Нам необходимо искусство, которое отражает все, а не отдельные цвета. И в то же время мы должны награждать те сериалы, которые их заслуживают, невзирая на цвет кожи их создателей.

 
Дебора Копакен, разочарована

Режиссёр «Хищных птиц» Кэти Янг тоже внесла свою лепту, заявив, что отсутствие номинаций у драмы — просто чушь собачья. Ей вторит режиссёр «Лапочки» Альма Харель: «Иногда расизм — это единственное объяснение».

Среди возмущённых Дилан О’Брайен, заявивший, что мы просто не заслуживаем такое сокровище, как Коэл, режиссёр Сара Полли, многостаночник Марк Дюпласс и многие другие. Впрочем, если Копакен вдруг отхватит статуэтку, она может исправить вселенскую несправедливость и передарить её обделённой создательнице «Я могу тебя уничтожить».

Темы
 
Я могу уничтожить тебя
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

53Среди фаворитов на замену Джоди Уиттакер в «Докторе Кто» оказались Майкл Шин и Микаэла Коэл 9Джон Бойега, «Мандалорец», «Тед Лассо», «Эмили в Париже» и другие номинанты на «Золотой глобус 2021» 6Эмили задержится в Париже ещё на один сезон — сериал с Лили Коллинз получил продление

Тоже интересно

14Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка 16Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи 21Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе» 34«Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами 25Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»

Далее на КГ

0
Номинанты премии Гильдии актёров SAG Awards: «Бриджертоны», «Ход королевы», «Мандалорец» и другие
 3
Создатель Ori and the Will of the Wisps обвинил авторов Cyberpunk 2077 в обмане
 4
Джейк Джилленхол угрожает Эйсе Гонсалес на съёмках «Скорой помощи» Майкла Бэя (закадровые фото)
 2
Мечтаете уничтожить целую галактику? Stellaris: Nemesis даст вам для этого всё необходимое
 4
«Новый Ультрамен» — тизер фантастического лайв-экшена от авторов аниме «Евангелион» и фильма «Годзилла: Возрождение»
 5
Объявлены номинанты на премию Гильдии актёров SAG Awards: тотальная инклюзивность, сразу два Чедвика Боузмана и «Чудо-женщина: 1984»
 7
Вот же попала с этими номинациями: певица-режиссёр Sia официально извинилась за свой фильм «Мьюзик»
 8
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse может вернуться, и очень скоро
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 4
Слух: купленная Embracer Group студия Aspyr Media работает над новой Star Wars: Knights of the Old Republic
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider
 
Кино Netflix даёт жару: первые фрагменты из «Армии мертвецов», «Красного уведомления» и других громких потоковых кинопремьер 2021 года
 
Кино Зендея и Джон Дэвид Вашингтон эмоционально насилуют друг друга в трейлере драмы «Малкольм и Мари» (русские субтитры)
 
Аниме Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе
 
Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши
 
Кино «Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

7 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
9 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 354: Сутенёры из Konami
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
7ЕВА
 
 
9Телеовощи – 377: За нами все следят
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru