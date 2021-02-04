«Расизм — единственное объяснение»: Голливуд возмущён тем, что жюри «Золотого глобуса» проигнорировало драму «Я могу тебя уничтожить»

Поднятая на стяг профессиональной прессой и голливудским содружеством многосерийная драма об изнасиловании «Я могу уничтожить тебя», видимо, ничем не поразила жюри «Золотого глобуса». Вчера были объявлены номинанты на 78-ю премию в области кино и телевидения, и частично автобиографический сериал Микаэлы Коэл прошёл совершенно незамеченным.
Крупные профильные издания и медиа-персоны уже отреагировали на это безобразие. К очевидному выводу пришли без особого труда. Дело, кончено же, в расизме. Сценаристка «Эмили в Париже», к примеру, обрадовалась номинации, но призналась, что совершенно обескуражена, что их раскритикованный ромком её удостоился, а поразившая её драма «Я могу тебя уничтожить» — нет. Дебора Копакен призналась, мол, она — сама жертва сексуального насилия — просто в ярости, что сериал обделили номинацией. Мол, это неправильно по всем статьям.
Нам необходимо искусство, которое отражает все, а не отдельные цвета. И в то же время мы должны награждать те сериалы, которые их заслуживают, невзирая на цвет кожи их создателей.
Режиссёр «Хищных птиц» Кэти Янг тоже внесла свою лепту, заявив, что отсутствие номинаций у драмы — просто чушь собачья. Ей вторит режиссёр «Лапочки» Альма Харель: «Иногда расизм — это единственное объяснение».
Среди возмущённых Дилан О’Брайен, заявивший, что мы просто не заслуживаем такое сокровище, как Коэл, режиссёр Сара Полли, многостаночник Марк Дюпласс и многие другие. Впрочем, если Копакен вдруг отхватит статуэтку, она может исправить вселенскую несправедливость и передарить её обделённой создательнице «Я могу тебя уничтожить».
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: